La gioia di Felici, il gol di Rodriguez: bello finire così 

Una vittoria storica, condita anche dal ritorno in campo di Mattia Felici, dopo quasi sei mesi dall’infortunio al legamento crociato. «Aspettavo il rientro in campo», così l’esterno rossoblù, «Quando sono rientrato a Cagliari, dopo i primi due mesi di riabilitazione che ho svolto a Roma, il mister mi aveva promesso uno spezzone di gara all’ultima giornata». Il campionato è finito ma Felici guarda avanti: «Adesso sto bene, sono carico per l’anno prossimo. Non vedo l’ora di ricominciare». Sulla partita: «Siamo scesi in campo come sempre, riuscendo a vincere. Nessuno ci ha mai regalato niente e noi non regaliamo niente a nessuno. Dispiace che il Milan sia rimasto fuori dalla Champions. È una grande squadra». Una vittoria che porta la firma di Juan Rodriguez. L’uruguaiano, al suo primo gol in Serie A, è uno dei simboli di questo Cagliari che quest’anno ha puntato sulla valorizzazione dei giovani. «Fare gol a San Siro è una cosa che ti resta dentro. Siamo felici di aver concluso così». Soddisfatto anche Sebastiano Esposito che termina la stagione da capocannoniere del Cagliari, con 7 reti in campionato e 1 in Coppa Italia, togliendosi anche qualche sassolino: «Ci meritavamo di chiudere così. Abbiamo subito qualche critica di troppo ma siamo stati condizionati dagli infortuni».

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