SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie D.
27 ottobre 2026 alle 00:23

La Cos ritrova il sorriso con la prima gioia in casa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Costa Orientale Sarda ritrova il sorriso con una prova praticamente perfetta: il 3-0 alla Gelbison è valso il primo successo interno della stagione, dopo due pareggi e due sconfitte al Circillai, e il primo con tre reti di scarto dal 3-0 all’Albalonga del 15 marzo. In settimana Francesco Loi era stato chiaro con tutti: «Il tempo delle scelte è finito, adesso bisogna dare». E la squadra ha risposto in campo, con una gestione ordinata e tante occasioni create. Ne è uscita, per il tecnico, «una partita di squadra importante, con un buon livello tecnico e i giusti ritmi». Trascinatore Murgia, autore di un gol e di due assist, mentre Ghia ha sbloccato la gara al primo centro in gialloblù: «Ci provo sempre, nelle partite precedenti la palla non entrava, oggi è entrata».
Con 9 punti in 9 giornate (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) i gialloblù sono quattordicesimi, appaiati al Venafro e a un punto dalla Gelbison. Loi non si illude: «La classifica stava diventando preoccupante, e lo è ancora. La speranza è che questo sia il primo passo per fare il campionato che ci compete». Domenica l’esame più duro, a Sarno contro la Sarnese, prima a quota 20 con tre punti su Monastir e Certosa Campagna: in casa quattro vittorie su quattro, ma è reduce dal ko di Aranova. «Le difficoltà saranno amplificate – avverte Loi – ma novanta minuti per giocarcela sono un regalo, e cercheremo di sfruttarlo». Ci crede anche Ghia: «Sono primi, una grandissima squadra, ma secondo me ce la possiamo fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  