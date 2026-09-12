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Serie D.
13 settembre 2026 alle 01:26

La Cos cerca riscatto sul campo dell’Anzio 

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«Un campo notoriamente ostico». Francesco Loi non cerca giri di parole nel presentare la trasferta di Pontinia, dove oggi alle 14.30, allo stadio Caporuscio, la Cos affronta l’Anzio nella seconda giornata del girone G. «In questo momento le incognite sono tante, le squadre sono cambiate: sarà una partita difficile, come lo sono tutte quelle che mancano».

Il passato, in effetti, dice poco. Lo scorso campionato i sardi fecero bottino pieno con i laziali, sei punti in due gare: 3-2 in casa e 0-2 in trasferta. Numeri che oggi restano una curiosità, perché entrambe le rose sono state quasi rivoltate durante l’estate.

Qualche indizio arriva semmai dalle statistiche dell’ultima stagione: l’ultimo pareggio interno dell’Anzio porta la firma di una sarda, il 2-2 col Monastir del 2 aprile, mentre l’ultimo successo esterno della Cos è lo 0-1 di Valmontone del 26 aprile. Dirige l’incontro Marco Apuzzo di Terni, assistenti Dario Benvenuto di Nocera Inferiore e Francesco Di Rosa di Torre Annunziata.

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