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Tortolì
17 maggio 2026 alle 01:43

La corsa solidale dei bambini 

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Sono arrivati carichi di entusiasmo ed energia, indossando scarpe da ginnastica, maglietta rossa e berrettino. Tra le mani la bottiglietta d’acqua e il passaporto solidale. Ieri mattina gli alunni dell’Istituto comprensivo 1 di Tortolì hanno preso parte al progetto Azione contro la fame, un’iniziativa didattica e solidale che unisce educazione civica, sport e solidarietà per sensibilizzare gli studenti sul tema della malnutrizione e della cooperazione internazionale. Al termine della corsa, che si è tenuta nel giardino della scuola, sul passaporto solidale è stato certificato il numero di giri effettuati da ciascun bambino. Insieme al passaporto è stata consegnata anche una busta nella quale, nei prossimi giorni, i partecipanti e le loro famiglie dovranno inserire le eventuali donazioni raccolte. Le buste dovranno essere consegnate alla rappresentante dei genitori che quindi provvederà al versamento delle donazioni. (ro. se.)

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