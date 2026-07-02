La corsa di Messi e dell’Argentina trova Capo Verde 

Sulla strada dell’Argentina per il suo secondo Mondiale consecutivo c’è la grande sorpresa di questa edizione: Capo Verde. A mezzanotte, a Miami, la Selección trova la rivelazione assoluta del torneo, che arriva ai sedicesimi (nel suo esordio) ancora con l’imbattibilità. Ci penserà il “solito” Lionel Messi a cercare di risolvere la pratica, in un match dove il campione di casa (gioca proprio all’Inter Miami, anche se in un altro stadio) punta a segnare per l’ottava gara di fila ai Mondiali, avvicinare il record di gol in una singola edizione (13 di Just Fontaine nel 1958, è a 6) e staccare Mbappé in classifica marcatori. Duello che, come nel 2022, potrebbe proseguire sino alla finale.

C’è molto di Messi in questa Argentina, ma contro la Giordania si è sbloccato Lautaro Martínez e la punta dell’Inter è in vantaggio su Julián Álvarez per una maglia dal 1’. La formazione dovrebbe ricalcare quella delle prime due giornate, perché nell’ultima gara del girone Scaloni ha ruotato. Di contro, Capo Verde vuole ripetere un’altra impresa dopo quelle con Spagna e Uruguay, con il portiere 40enne Vozinha che realizzerà il suo sogno di giocare contro Messi.

Alle 20, il programma odierno si apre con Australia-Egitto: da qui uscirà l’avversario di Argentina o Capo Verde. Ad Arlington in campo due delle sorprese della fase a gironi, un match che si preannuncia molto equilibrato con gli africani leggermente favoriti. Stanotte alle 3.30, a Kansas City, l’ultimo dei sedicesimi: Colombia-Ghana. I Cafeteros hanno vinto il Gruppo K grazie allo 0-0 con il Portogallo, e alle precedenti due vittorie, gli africani si sono qualificati tra le migliori terze.

Chi passa, agli ottavi troverà Svizzera-Algeria (iniziata stamattina alle 5). (r. sp.)

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