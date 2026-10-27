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28 ottobre 2026 alle 00:58

La città mette radici: trentotto alberi  ogni cento abitanti 

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Nel verde urbano Cagliari si distingue nel panorama regionale e si colloca tra le realtà più virtuose del Mezzogiorno. Secondo “Ecosistema urbano 2026”, il capoluogo conta 38 alberi ogni 100 abitanti, un dato superiore alla media nazionale. Un risultato che contribuisce al buon piazzamento complessivo della città, tredicesima in Italia per numero di alberi ogni 100mila abitanti (in aree di proprietà pubblica).

«Siamo molto felici dei risultati emersi dal rapporto di Legambiente», commenta l’assessora al Verde pubblico Luisa Giua Marassi. Per l’amministrazione, i numeri confermano il percorso intrapreso sul fronte della sostenibilità, insieme ai risultati nella gestione dei rifiuti e nella ciclabilità. «E soprattutto – aggiunge Marassi – conferma che la strada che stiamo percorrendo verso una città più verde, sostenibile e resiliente è quella giusta».

L’obiettivo, ora, è di tradurre i risultati in nuovi spazi da vivere. L’assessora indica 27 progetti di parchi e verde «già avviati o programmati, ma già finanziati», che il Comune punta a realizzare entro la fine della legislatura, salvo imprevisti. Nel programma sono compresi «migliaia di alberi, nuovi parchi, orti urbani e riqualificazione di aree verdi».

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