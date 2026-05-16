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17 maggio 2026 alle 01:42

La Cavalcata Sarda 

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I suoni, i colori, le musiche e le danze, i gioielli, i costumi e i cavalli. La Cavalcata Sarda è una festa dove ogni anno oltre duemila persone vestite con l’abito tradizionale sfilano in rappresentanza dei comuni dell’Isola. Le radici storiche della Cavalcata Sarda rimandano alle cavalcate per le vie della città in onore dei regnanti. Uno spettacolo indimenticabile che dà vita al più grande evento laico della Sardegna. In diretta dalle 9 su Videolina, il commento è affidato a Franco Ferrandu e Lucia Cossu, le interviste saranno di Maria Grazie Ledda. Regia di Massimo Puras e Stefano Perra. Dalle 21 alle 22.30 ancora su Videolina da non perdere la rassegna dei canti e delle danze tradizionali. Su Sardegna 1 diretta dalle 18 alle 24.

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