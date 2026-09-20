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Pugilato.
21 settembre 2026 alle 00:22

Kogasso porta in Italia il titolo internazionale wbc 

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Jonathan Kogasso è campione Internazionale Wbc dei pesi Bridger. A Trinità D’agultu e Vignola, il pugile di Voghera conquista la cintura al termine di una battaglia intensa portando il suo score a 20 vittorie su 20 match. A contendergli il titolo Kevin Christopher Ramirez (12 vittorie 1 sconfitta), astro nascente della boxe argentina, che già dalle prime battute mostra una boxe sfrontata ma poco incisiva: Kogasso è magistrale nel tenere alta la guardia, incassare i colpi in sicurezza e tenere l’avversario a distanza servendosi del jab. La svolta arriva tra quinta e sesta ripresa: Ramirez appare stanco e fermo sulle gambe, il vogherese è bravo a far portare a termine le combinazioni dell’argentino e poi a rimettere con potenza e precisione. Alla settima ripresa reazione di orgoglio di Ramirez che riesce a mettere Kogasso alle corde e portare qualche bella combinazione. Ottava e nona nettamente in favore di Kogasso che ha un’altra marcia e si vede. Finito il decimo round i cartellini parlano chiaro: 96-94, 98-92, 97-93 e vittoria all’unanimità.

Il sottoclou

Nei quarti di finale del prestigioso Torneo Benvenuti, Mohammed Abdallah supera Mohamed Sillah al termine di un incontro dominato e concluso con il lancio della spugna.

Nel settore olimpico, tra gli Under 15 (50kg), Diego Porru (Ap Sarroch) vince la semifinale con Giandomenico Cabras (Aurora). Negli ottavi di finale Élite (60 kg), Cesare Nardi (Corner gym) sconfigge Andrea Sollai (Tm Boxing). Brillano anche i giovani della Se-Sa Boxing: Ismaele Pintadu e Federico Pistidda mostrano una promettente boxe a scapito, rispettivamente, dei siciliani Ivan Di Salvatore e Gaetano Stabile (Athleta Boxe).

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