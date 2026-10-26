Kane si prende il Pallone d’Oro 

È Harry Kane il vincitore del Pallone d’Oro 2026. L’attaccante inglese del Bayern Monaco, 33 anni, si prende nella sua città, Londra, il premio più prestigioso, dopo aver conquistato anche il “Gerd Muller” come migliore attaccante. Per il settantesimo anniversario dell’istituzione, l’organizzazione ha deciso di assegnare al London Palladium Theatre – e non a Parigi – il prestigioso riconoscimento, per omaggiare la nazione del primo trionfatore, nel 1956, Stanley Matthews. Il re dei bomber (73 gol segnati tra club e nazionale) precede il francese Kilyan Mbappé e Lamine Yamal e si è preso il Pallone d’Oro dalle mani di Ronaldo il Fenomeno. Le sue parole commosse: «È stato un anno incredibile, la miglior stagione della carriera. Ringrazio il Bayern». Il Pallone d’Oro femminile è Alexia Putellas, stella delle London City Lionesses e capitana della Nazionale spagnola.

Yamal sul palco

Intanto, Lamine Yamal è stato scelto come miglior giovane dell’anno per la terza volta consecutiva, dopo i successi del 2024 e del 2025. Un'impresa senza precedenti nella storia del riconoscimento assegnato da France Football ai migliori giocatori Under 21. Sul palco non sembrava felice, ma il fenomeno blaugrana si è concesso una dedica: «Avrebbe dovuto vincerlo Cubarsì».

Gli altri premi

A Bukayo Saka è andato il “Socrates”, dedicato al calciatore che si è distinto per il suo particolare impegno umanitario e nel sociale. Dopo la seconda Champions League consecutiva, il Psg è anche miglior club dell’anno. La miglior squadra femminile è il Barcellona e il miglior tecnico delle donne è proprio quello delle blaugrana, Pere Romeu. Vicky Lopez è il miglior talento giovanile. Il presidente del club catalano, Joan Laporta, ha detto dal palco: «Siete fantastiche». Quindi il miglior portiere dell’anno: Unai Simon, campione del Mondo con la Spagna. Come il ct Luis de la Fuente, nominato miglior allenatore.

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