Juve, che cuore Fa paura al Gala ma crolla alla fine 

Juventus 3

Galatasaray 2

Juventus (4-3-3): Perin, Kalulu (4' sts Openda), Gatti, Kelly, McKennie, Thuram (33' st Adzic), Locatelli (4' sts Kostic), Koopmeiners, Conceicao (22' st Zhegrova), David (22' Boga), Yildiz (13' pts Miretti). In panchina Di Gregorio, Pinsoglio, Bremer, Gil, Rizzo. All. Spalletti.

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir, Sallai (14' st Boey), Sanchez, Bardakci, Jakobs (42' st Elmali), Lemina (42' st Icardi), Torreira (13' pts Singo), Yilmaz, Sara (26' st Gundogan), Lang (14' st Sané), Osimhen. In panchina Sen, Guvenc, Akgun, Kutucu, Asprilla, Ayhan. All. Buruk.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo).

Reti: nel pt 36' rig. Locatelli, nel st 25' Gatti, 37' McKennie, nel pts 16' Osimhen, nel sts 14' Yilmaz.

Note: angoli 9-4 per la Juventus. Rec. 4', 5', 2' e 1'. Ammoniti Osimhen, Kelly, Yildiz, Sallai, Sara, Cakir. Espulso al 4' st Kelly.

Torino. Il cuore della Juve è enorme, ma l'impresa è solo sfiorata: il Galatasaray perde ma si qualifica agli ottavi ma i bianconeri escono a testa altissima. L'eliminazione arriva solo ai supplementari, dopo che i 90' si erano chiusi su un incredibile 3-0 che aveva riaperto i giochi (5-2 all’andata). La Juve al 36' passa: Torreira abbatte Thuram e l'arbitro Pinheiro concede il rigore, Locatelli accende lo Stadium. Nella ripresa al 10’ Kelly finisce sulla caviglia di Yilmaz, Pinheiro lo ammonisceo per la seconda volta e poi al Var “spunta” il rosso.

Al 25’ Gatti sottoporta raddoppia e dopo un paio di grandi occasioni, il 3-0 arriva con Zhegrova che trova la sponda di Koopmeiners e la testa di McKennie per rimettere tutto clamorosamente in parità.

Nei primi 5 di recupero, Yilmaz da una parte e Yildiz hanno le occasioni per chiudere la gara nei tempi regolamentari, ai supplementari Zhegrova si divora letteralmente il poker che avrebbe chiuso la partita. Osimhen, invece, al minuto 104' da' al Galatasaray il gol degli ottavi.

Nel finale del secondo supplementare arriva anche il secondo gol del Gala, con Ylmaz. La Juve esce dalla Champions ai play-off come l'anno scorso. Ora testa solo al campionato.

