Italia, avanti un’altra 

Torino. Torino esulta con gli azzurri, la Nazionale di pallavolo maschile liquida la pratica Danimarca e stacca il pass per i quarti di finale degli Europei. Il PalaVela trascina i ragazzi di Fefé De Giorgi che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali: 25-22, 25-16, 25-11.

La partita

Gli azzurri premono subito sull'acceleratore e, dopo il timeout chiamato dalla panchina danese, cominciano ad allungare fino al 18-12. Poi i ragazzi di De Giorgi hanno momenti di black-out, arrivati a quota 22 concedono quattro punti di fila alla Danimarca e rischiano anche sul 23-22. Sanguinetti e il muro di Mati permettono di chiudere i conti sul 25-22, iniziando così a scaldare il PalaVela.

Nel secondo set i danesi partono con un doppio punto, da lì in avanti però l'Italia alza decisamente i giri del motore e la sfida procede in scioltezza. Michieletto, Giannelli e Romanò si divertono, la squadra del commissario tecnico Knudsen va in crisi e non riesce a contenere la furia azzurra, il punto decisivo per il 2-0 arriva con l'errore in battuta di Kjaer. Nel terzo set i ragazzi di De Giorgi mettono il pilota automatico e viaggiano veloci verso la vittoria e il 3-0 finale, ma con un piccolo spavento per Michieletto che per salvare un pallone sbatte violentemente la spalla destra contro il cartellone pubblicitario. Il classe 2001 della Trentino Volley si rialza subito e, pur dolorante, continua la gara che si conclude sul 25-11 con match-point realizzato da Romanò.

Mercoledì contro la Finlandia l'Italia partirà ancora favorita, ma De Giorgi non vuole vedere cali di tensione: l'obiettivo è andare avanti per poter spostarsi a Milano per le semifinali di venerdì e la finalissima di sabato.

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