Investito sulle strisce, grave un ragazzo 

Sono state forse una distrazione o l’alta velocità all’origine del grave incidente avvenuto ieri sera verso le 20 in via Torricelli. Un giovane nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali è stato travolto da un’utilitaria colpendo violentemente la testa sul mezzo. Il parabrezza sfondato ha descritto la gravità dell’impatto ai soccorritori del 118 arrivati pochi minuti dopo. Il ragazzo, 33enne, è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu con un grave trauma cranico.

Il luogo dell’incidente è particolarmente delicato. Via Torricelli è un’arteria a quattro corsie dove le auto possono toccare alte velocità senza particolari problemi. In quel tratto non a caso l’amministrazione comunale anni fa aveva installato un autovelox ora non più in funzione, proprio per evitare che la strada così scorrevole potesse incoraggiare gli automobilisti a schiacciare troppo il piede sul pedale dell’acceleratore.

Inoltre, le strisce pedonali sulle quali la vittima è stata investita sono tracciate in prossimità di una leggera curva che di certo non facilita la visibilità dei pedoni di passaggio.

Sul posto, oltre le ambulanze del 118, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia municipale per i rilievi del caso. L’automobilista coinvolto nell’incidente ha prestato subito i soccorsi prima dell’arrivo dei sanitari, ma si dovranno ancora accertare eventuali responsabilità.

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