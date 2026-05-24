VaiOnline
Via Torricelli.
25 maggio 2026 alle 01:19

Investito sulle strisce, grave un ragazzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono state forse una distrazione o l’alta velocità all’origine del grave incidente avvenuto ieri sera verso le 20 in via Torricelli. Un giovane nell’attraversare la strada sulle strisce pedonali è stato travolto da un’utilitaria colpendo violentemente la testa sul mezzo. Il parabrezza sfondato ha descritto la gravità dell’impatto ai soccorritori del 118 arrivati pochi minuti dopo. Il ragazzo, 33enne, è stato portato in codice rosso all’ospedale Brotzu con un grave trauma cranico.

Il luogo dell’incidente è particolarmente delicato. Via Torricelli è un’arteria a quattro corsie dove le auto possono toccare alte velocità senza particolari problemi. In quel tratto non a caso l’amministrazione comunale anni fa aveva installato un autovelox ora non più in funzione, proprio per evitare che la strada così scorrevole potesse incoraggiare gli automobilisti a schiacciare troppo il piede sul pedale dell’acceleratore.

Inoltre, le strisce pedonali sulle quali la vittima è stata investita sono tracciate in prossimità di una leggera curva che di certo non facilita la visibilità dei pedoni di passaggio.

Sul posto, oltre le ambulanze del 118, sono intervenute anche le pattuglie della Polizia municipale per i rilievi del caso. L’automobilista coinvolto nell’incidente ha prestato subito i soccorsi prima dell’arrivo dei sanitari, ma si dovranno ancora accertare eventuali responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari, la vela è una festa «Successo oltre le aspettative»

Il capoluogo si prende la scena, grande risposta del pubblico I team: atmosfera mai vista nelle altre tappe dell’America’s Cup   
Alessandra Ragas RIPRODUZIONE RISERVATA
L’evento

«Voglio la coppa con Luna Rossa»

Max Sirena guida l’ennesimo assalto alla “vecchia brocca”: lo devo a Patrizio Bertelli 
Carlo Alberto Melis
La tragedia

Travolge col trattore il figlio di 3 anni e mezzo nel terreno di famiglia

Il padre allevatore, la mamma casalinga: rilievi dei carabinieri sino a notte fonda 
Sonia Gioia
Lo strappo

«Non c’è un Psd’Az senza sardisti»

I dissidenti riuniti a Orgosolo con Moro: via i vertici del partito 
Gianfranco Locci
Verso il voto

A Santa Giusta si rinnova la sfida fra due veterani

L’uscente Andrea Casu tenta il bis Torna in campo Antonello Figus 
Sara Pinna
Al voto

Comunali, l’affluenza non decolla

Urne aperte anche oggi. Calo di due punti senza il traino delle Regionali 