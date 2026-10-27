Investito da un’auto: 86enne gravissimo 

Travolto da un’auto mentre attraversava la strada, un 86enne è ora ricoverato al Brotzu in prognosi riservata: le sue condizioni sono molto gravi. L’anziano è stato travolto in via Stampa, ieri mattina verso le 7,45: sono in corso gli accertamenti, ma dai primi rilievi svolti dalla Polizia Locale sembra che l’uomo sia sbucato tra le auto in sosta in un punto distante dalle strisce pedonali. La giovane conducente della vettura lo avrebbe dunque visto all’ultimo istante, e non è riuscita a evitare l’impatto.

L’urgenza

I soccorsi sono scattati immediatamente. La 23enne che era alla guida dell’auto si è fermata subito ed è stata tra le prime a dare l’allarme richiedendo l’intervento del 118. L’ambulanza è arrivata rapidamente: le condizioni dell’uomo sono apparse molto serie fin dal primo momento. Il personale medico ha disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale con assegnato un codice rosso. L’anziano avrebbe riportato diversi traumi, in particolare alla testa. Disposto il ricovero al Brotzu con prognosi riservata vista la gravità delle lezioni e l’età dell’uomo.

Testimoni

Su quanto accaduto hanno avviato subito gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Pierpaolo Marullo. Sono state ascoltate le versioni delle persone presenti nella zona dove è avvenuto l’incidente. L’impatto sembra sia avvenuto in un punto distante dalle strisce pedonali. Sotto choc la conducente dell’auto che avrebbe ripetuto di non aver visto l’anziano, se non all’ultimo momento. Sarebbe al vaglio anche l’ipotesi che l’uomo abbia attraversato la strada passando tra le vetture in sosta. Intanto, come da prassi, l’auto dell’investitrice è stata messa sotto sequestro.

La passeggiata

L’86enne abita nella zona: probabilmente era uscito di casa per fare una passeggiata nel suo rione, come faceva abitualmente. Ancora una volta dunque un incidente grave che coinvolge una persona che attraversava una strada: in città i numeri sono in crescita e le responsabilità sono spesso dei conducenti anche se non mancano le imprudenze da parte di chi deve attraversare la strada. Lo scorso agosto c’era stata la tragedia con la morte di un ottantenne in ospedale, cinque giorni dopo essere stato ricoverato per a seguito di drammatico incidente stradale avvenuto in via Flavio Gioia: è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate, con un quadro clinico che sarebbe andato peggiorando giorno dopo giorno.

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