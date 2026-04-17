«Internet in tilt da una settimana» 

Non bastava la grossa buca: ora i residenti di via Joan Mirò, nel rione Santa Caterina, sono anche senza Internet. Il tutto a seguito della rottura del cavo della fibra durante le operazioni di sistemazione della voragine che si è creata in via Modigliani.

«Non bastava il danno sulla strada – dice Roberta Pinna, residente in via Mirò – da oltre una settimana siamo anche senza Internet, visto che è stato tranciato il cavo. Abbiamo più volte segnalato il problema al gestore, ma ad oggi nessuno si è fatto vivo. Speriamo che venga ripristinato il prima possibile, così come che venga sistemata la grossa buca nella strada, che impedisce il regolare passaggio non solo a noi, ma anche a eventuali mezzi di soccorso». Il problema è stato segnalato nei giorni scorsi anche dal Comitato di quartiere di Serbariu.

Disagi nel rione

Un disagio che si aggiunge all’impossibilità, per le famiglie, di far giocare i bambini in strada, vista la pericolosità della voragine lasciata aperta e solo in parte recintata con delle transenne.La voragine si è creata di recente ed è stata immediatamente segnalata, ma il problema, come fanno sapere i residenti, va avanti dalla fine del 2025 ed è ampiamente verificabile da alcune immagini pubblicate sui social.

Le segnalazioni

«All’inizio si è verificato un cedimento sulla strada – fa sapere Luigi Carlo Marcia, un altro residente –. Abbiamo prontamente segnalato il problema: l’area è stata recintata prima con il nastro rosso e poi con le transenne, fino al cedimento vero e proprio. Purtroppo – prosegue Marcia – il problema non è dovuto al canale tombato del Rio Santa Caterina, che passa a poca distanza, ma deriva dal canale di scolo realizzato sotto il piazzale, che riceve tutta l’acqua dalla collina tramite una canaletta che, oltre all’acqua, raccoglie terra e detriti. Per evitare il problema sarebbe stato necessario realizzare un muro di contenimento».

Il Comune

I disagi sono stati segnalati all’assessore alle Manutenzioni del Comune di Carbonia, Giuseppe Casti. «Siamo venuti a conoscenza della rottura della fibra e stiamo sollecitando il gestore affinché intervenga il prima possibile», afferma Casti.

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