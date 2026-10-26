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Olbia.
27 ottobre 2026 alle 00:24

Indennità contestata, il Pd gallurese: «Rispetto per Scanu» 

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Incarico e indennità non compatibili con la pensione da dirigente Inps e il vitalizio da parlamentare, per questa ragione Gian Piero Scanu deve restituire i 77mila euro percepiti in qualità di commissario della Provincia di Sassari. Lo ha stabilito la giudice del Tribunale sassarese, Ada Gambardella e Scanu è finito in una bufera mediatica, sollevata da alcune testate nazionali, cosa che ha provocato la reazione del Pd gallurese: «Un’offesa alla storia di Scanu».

La giudice Gambardella ha respinto il ricorso dell’ex parlamentare contro un provvedimento della Città metropolitana di Sassari. L’ente erede delle prerogative della vecchia Provincia batte cassa, perché sostiene che Scanu non ha comunicato lo status di dirigente Inps in pensione e di beneficiario del vitalizio previsto per senatori e deputati. La difesa di Scanu ha sostenuto inutilmente che l’incompatibilità (legge Madia) non si applica ai commissari straordinari. L’ex parlamentare ha ricoperto l’incarico per sei mesi, sino alla soppressione della Provincia di Sassari (aprile 2025).

A difesa di Scanu sono scesi in campo gli organismi del Pd olbiese e i dirigenti provinciali del partito: «La vicenda giudiziaria che coinvolge Gian Piero Scanu impone riserbo e un profondo equilibrio di giudizio. Rinnoviamo la nostra ferma fiducia nella sua buona fede. C’è tuttavia un tema fondamentale, la dignità delle persone e il rispetto per il loro percorso. Ridurre oltre quarant’anni di instancabile impegno pubblico al denigratorio slogan di “re delle poltrone” è un’offesa. Scanu ha dimostrato la sua indipendenza e il suo rigore quando, da capogruppo Pd in Commissione Difesa, ha condotto la battaglia sulla spesa militare. Lo ha dimostrato guidando con determinazione la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio impoverito, rompendo un muro di silenzio». I legali di Scanu hanno annunciato appello.

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