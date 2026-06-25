Indagato il padre del bimbo morto in sella alla minimoto 

Avellino. Sarebbe venuto meno all’obbligo di proteggere l’incolumità del figlio: in base a questa ipotesi Gianluca Romano, il papà di Christian, 10 anni, che lunedì ha perso la vita alla guida della sua minimoto nello scontro con una Jeep sulla provinciale tra Lauro e Moschiano, è indagato per concorso in omicidio stradale. Il magistrato ha sottolineato che la minimoto - non omologata né immatricolata, priva di targa e assicurazione – non poteva circolare. Indagato per lo reato è iscritto Vincenzo Guida, il 28enne di Arienzo che guidava l’auto e in una curva ha travolto Christian: secondo l’informativa dei carabinieri procedeva ad alta velocità e, dopo aver perso il controllo dell’auto, ha invaso la corsia opposta.

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