Incidente per Frankie Dettori 

Londra. Grande spavento per Frankie Dettori. L’ex fantino italiano, tra i più celebri della storia del galoppo mondiale, è rimasto coinvolto nella serata di mercoledì in un grave incidente stradale a Newmarket, in Inghilterra. L’auto che stava guidando è stata centrata sul lato posteriore da un altro veicolo: dopo l’urto ha sbandato e si è ribaltata, finendo sul tetto.

Dettori, 55 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale. I primi accertamenti hanno evidenziato la frattura di diverse costole e di un pollice. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma il campione è rimasto ricoverato per ulteriori esami e in osservazione. Attraverso il suo staff ha voluto ringraziare i soccorritori, i medici e gli infermieri che lo hanno assistito, oltre ai tantissimi appassionati che gli hanno inviato messaggi di vicinanza.

Frankie Dettori, figlio dell’ex fantino Gianfranco, ha costruito una carriera straordinaria con migliaia di vittorie internazionali, diventando un’icona grazie ai successi nelle grandi classiche e alla celebre impresa delle sette corse vinte in un solo pomeriggio ad Ascot nel 1996. Nel 2000 era sopravvissuto a un drammatico incidente aereo nei pressi di Newmarket, nel quale perse la vita il pilota del velivolo.

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