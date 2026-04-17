In via Piave l’inaugurazione del parco fluviale 

Il gran giorno è arrivato. Oggi, alle 16.30, sarà inaugurato il nuovo Parco Fluviale di Sestu. Uno spazio nuovo che cambia il volto di via Piave. All’inaugurazione parteciperanno le autorità comunali e la banda Giuseppe Verdi, che tra l'altro ha la sede proprio di fronte.

«Uno spazio tutto da vivere, tra natura, giochi e aree relax per grandi e piccoli. Un sogno nato da un’idea, cresciuto con studio, progettazione e tanto lavoro, fino a diventare una realtà concreta per tutta la comunità», annuncia la sindaca Paola Secci. «Da oggi questo parco è di tutti noi: viviamolo, rispettiamolo e rendiamolo un luogo speciale ogni giorno». Per l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas: «Il Parco Fluviale rappresenta un risultato importante per Sestu. Nasce da una visione condivisa e da tanto lavoro, e dimostra che quando si lavora in squadra i risultati arrivano. Restituiamo alla comunità uno spazio verde riqualificato, sicuro e pensato per tutti». Tutto è iniziato nel 2022, con il progetto di riqualificazione urbana “Paesaggi Sonori”, finanziato con fondi del Pnrr intercettati dalla Città Metropolitana dall'allora sindaco Paolo Truzzu. Alla fase di studio partecipò anche l’Università di Cagliari. «Senza una visione ampia come quella dell’anello sostenibile, nessun Comune della Città Metropolitana di Cagliari avrebbe potuto ottenere da solo un finanziamento di questa portata», prosegue Argiolas. Nel novembre 2024 partì il cantiere. Sabato il taglio del nastro.

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