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Lavoro.
09 agosto 2026 alle 00:46

Folgorato mentre installa le luci per la festa del paese 

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Reggio Calabria. Ancora morti sul lavoro in Italia: tre persone hanno perso la vita in poche ore in altrettanti incidenti che riaccendono l'attenzione sulla sicurezza. A Calanna, in provincia di Reggio Calabria, un elettricista di 40 anni, Antonino Fabio Calabrò, è morto folgorato mentre installava luminarie per la festa della Madonna dell'Annunziata.

A Campi Bisenzio (Firenze), invece, un 61enne, originario dello Sri Lanka, è deceduto mentre era a lavoro in un’azienda che produce contenitori, pallet e imballaggi. A Salto di Montese, sull'Appennino Modenese, un operaio 60enne è morto schiacciato dal muletto mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione.

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