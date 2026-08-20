In piazza Europa i Summer games per tutte le età 

Sport, giochi e socialità animano l’estate con i “Summer games 2026”, promossi dall’Asd Sant’Andrea Frius e finanziati dal Comune. Il primo appuntamento è in programma domani in piazza Europa con la maratona aperta a tutte le età. Per i bambini tra i 6 e i 9 anni è previsto un percorso all’interno della piazza, mentre i ragazzi dai 10 ai 14 anni affronteranno un tracciato anche all’esterno. Per i partecipanti dai 15 anni in su il percorso completo sarà di circa 4-5 chilometri, con partenza da piazza Europa, passaggio nelle campagne e rientro nel centro abitato. Il programma proseguirà il 29 agosto con il “Cluedo umano”, una sfida a squadre tra indizi e misteri, e il 3 settembre con i “Giochi senza frontiere”, tra prove di abilità e spirito di gruppo. Per i più piccoli, dai 3 ai 5 anni, sono previsti i “Baby Games” durante tutte e tre le giornate. Tre giornate pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti, trasformando piazza Europa in uno spazio di incontro e divertimento nel segno della socialità.

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