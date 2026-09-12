In Cattedrale l’ingresso di don Mattana 

Oggi nella cattedrale di Santa Maria della Neve l’arrivo del nuovo parroco don Giuseppe Mattana , che è vicario vescovile e guiderà anche la comunità del Rosario. La celebrazione solenne, presieduta dal vescovo Antonello Mura, è in programma alle 18.

In questi giorni in vari paesi della diocesi è in corso l’avvicendamento dei parroci uscenti e in arrivo. Venerdì a Budoni l’ingresso di don Totoni Cosseddu , ieri a Oniferi quello di don Luca Mele .

Oggi Bitti saluterà don Totoni Cossu durante la messa delle 11. Al termine è previsto un momento conviviale nel salone parrocchiale. Domani a Bitti l’ingresso del nuovo parroco don Salvatore Goddi , in arrivo da Orgosolo. Alle 17.30 l’accoglienza e il saluto nel sagrato della chiesa di San Giorgio; alle 18 la messa presieduta dal vescovo Mura, seguita da un momento conviviale nel salone parrocchiale. Mercoledì l’ingresso a Lula di don Totoni Cossu che partirà da Bitti: raduno alle 16.30 in piazza Asproni. Alle 17 l’ingresso nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Onanì, alla presenza del vescovo. Alle 17.30 l’accoglienza a Lula nella piazzetta di Santa Maria Assunta. Dopo i saluti, alle 18, sarà celebrata la messa presieduta dal vescovo. Poi un momento conviviale nella piazza della chiesa.

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