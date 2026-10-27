Importate valutare le modalità di cammino 

Alluce valgo e biomeccanica

Il tecnico ortopedico si occupa di valutazione biomeccanica e progettazione di ortesi plantari personalizzate. È importante comprendere l’origine dell’alluce valgo, analizzando l’appoggio, la mobilità articolare, la distribuzione dei carichi e le modalità di cammino. Alterazioni biomeccaniche, predisposizione individuale e calzature inadeguate possono contribuire alla sua comparsa o all’aumento dei sintomi. L’analisi baropodometrica e lo studio del passo permettono di individuare sovraccarichi e compensi funzionali, valutando il piede in relazione a ginocchia, bacino e colonna vertebrale. L’utilizzo di calzature con caratteristiche funzionali può migliorare la distribuzione delle pressioni.