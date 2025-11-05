VaiOnline
Eccellenza.
06 novembre 2025

Il Villasimius incubo della Nuorese 

Prima l’ha eliminata dalla Coppa Italia, poi dopo quattro giorni (domenica scorsa) l’ha battuta in campionato facendole perdere il primo posto nella classifica di Eccellenza a beneficio del Tempio. Il Villasimius è l’incubo della Nuorese. La squadra sarrabese quattro giorni fa grazie alle reti di Ragatzu e Sisa Filho ha colto una vittoria davvero importante, che l’ha portata al sesto posto a quota 13 punti assieme all’Atletico Uri, a sole tre lunghezze dalla nuova capolista e a due da Lanusei, Ilva e Nuorese.

«Siamo solo all’ottava giornata, vedo tanto equilibrio», dice l’allenatore Antonio Prastaro, «oggi è difficile fare un pronostico. In coppa abbiamo giocato bene e vinto a Nuoro, in campionato abbiamo fatto altrettanto in casa contro una squadra che non aveva ancora subito sconfitte mentre noi eravamo reduci da due ko. Ci siamo rilanciati, ma la strada è davvero dura per tutti. La Nuorese è una bella squadra e tutte le altre d’alta classifica sono ugualmente forti. L’Ilva, l’Uri, il Lanusei, il Tempio. Non dimentichiamoci poi dell’Ossese e del Carbonia».

Domenica il Villasimius è atteso da un altro impegno molto difficile: giocherà a Carbonia proprio nel giorno del ritorno dei minerari allo stadio Zoboli.

