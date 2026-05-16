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Villa San Pietro.
17 maggio 2026 alle 01:44

Il Tar della Sardegna boccia il ricorso della lista “Radici e futuro” 

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In occasione delle prossime elezioni comunali a Villa San Pietro ci sarà soltanto una lista, quella dell’attuale sindaca Marina Madeddu.

Il Tar ha respinto il ricorso urgente presentato contro l’esclusione di un secondo gruppo “Radici e futuro”, quello guidato dal candidato primo cittadino Luca Lenti. I giudici contabili hanno confermato il parere della commissione elettorale e della segreteria del Municipio di Villa San Pietro, che hanno contestato la presentazione di una lista in cui era stato aggiunto come candidato consigliere Simone Paini.

Anche secondo il Tar Sardegna, una candidatura irregolare. Il modulo utilizzato era in fotocopia e non in originale e poi ci sarebbe stata una cancellatura: al posto del Comune di Sestu sarebbe stato scritto il nome di quello di Villa San Pietro.A questo punto la lista di Luca Lenti aveva soltanto otto candidati, uno in meno di quelli previsti dalla legge elettorale per i paesi come Villa San Pietro. Quindi l’esclusione della candidatura di Simone Paini per le irregolarità riscontrate dalla Commissione elettorale ha portato alla ricusazione anche della lista che proponeva Luca Lenti come candidato sindaco. (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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