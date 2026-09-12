Il Taloro è già in forma: tris in rimonta sul Terralba 

Taloro 3

Terralba 1

Taloro (4-3-3) : Coscione, Serra, Dessolis, Castro, Cogotti; Delussu (12’ st Secchi), Cadau, Lusa (21’ st Zappino); Mameli (24’ st Tanda), Bilea (34’ st Filia), Littarru (43’ st Scanu). In panchina Columbu, Lai, Sogos, Quartu. Allenatore Piras.

Terralba (4-2-3-1) : G. Mereu, Orrù, Lasi, Uliana (14’ st Forense), Cossu (16’ st Sanna); Concu, Collu; Porru, Boi (23’ pt Corda), Sarritzu (30’ st Frongia); Piras (20’ st Manconi). In panchina Saba, Al. Mereu, An. Me-

reu, Cherchi. Allenatore Concas.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 10’ Piras, 17’ Serra, 41’ Littarru (r); nella ripresa, 4’ Mameli.

Note : ammoniti Cogotti, Littarru, Filia, G. Mereu, Lasi, Uliana, Orrù. Recupero 2’ pt-4’ st. Spettatori 500.

Gavoi . Dicono che chi ben comincia è già a meta dell’opera. Devono averlo pensato in tanti a Gavoi, dopo il 3-1 (in rimonta) sul Terralba. La squadra rossoblù va sotto dopo 10’: segna Piras. Il vantaggio è solo un’illusione e dura appena 7’. Serra s’invola palla al piede dalla propria area e pareggia. Littarru dal dischetto firma il sorpasso e Mameli completa il tabellino. (ro. se.)

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