Il Super Next Gen al “Generale Rossi” 

Le date, innanzitutto: da venerdì 3 a domenica 12 aprile. Il grande tennis Under 16 e 18 sbarca a Cagliari, nel verdissimo impianto del Gruppo Tennis “Generale Rossi”, per una tappa del Super Next Gen che si può definire già internazionale, perché aperta alla partecipazione dei giovani giocatori stranieri. Bel colpo, per il “Rossi”, che incassa anche una partnership come quella del Forte Village, uno dei luoghi per eccellenza del grande tennis in Sardegna perché ospita, sui campi in terra battuta, diversi Futures nel corso dell’anno.

Il cemento del “Rossi” è pronto ad accogliere oltre duecento tennisti Under 18 e Under 16, il meglio del panorama nazionale, sardo e, si spera, anche internazionale. In stile Atp, perché l’intesa con un grande hotel della città consentirà – a prezzi studiati per gli atleti – nella settimana di Pasqua di far vivere ai ragazzi anche un’esperienza turistica niente male. I tabelloni saranno due, singolare maschile e femminile, il villaggio sarà accogliente e pronto a gestire centinaia di persone da mattina a sera, fra tecnici, famiglie al seguito e ovviamente i giocatori.

Nel torneo di Correggio, con le iscrizioni chiuse in queste ore, sono oltre 300 gli iscritti, a dimostrazione di quanto il circuito Next Gen sia appetibile per il tennis Under di vertice.

Lo scenario

Il circuito Super Next Gen è diviso in tre tappe e cinque macro-aree: prima tappa 7-15 marzo (Correggio, Loano, Velletri, Bari ed Ercolano), seconda tappa 3-12 aprile (Vicenza, Varese, Cagliari, San Benedetto del Tronto e Reggio Calabria) e terza tappa 7-15 giugno (Riccione, Casale Monferrato, Livorno, Roseto e Catania). Il torneo del “Rossi” avrà la concorrenza di Vicenza, Varese, San Benedetto e Reggio Calabria, ma può contare su una macro-area ad alta densità tennistica perché comprende i giocatori di Lazio, Toscana, Umbria e ovviamente Sardegna. Soltanto i sardi che vedremo in campo saranno oltre cento fra Under 16 e 18.

In campo

Il presidente del Gruppo Tennis, Giuseppe Dessì, è felice del grande colpo: «Siamo pronti ad accogliere tutti, il nostro gruppo di lavoro, sempre in collaborazione con il Comando Militare Sardegna dell’Esercito, padrone di casa, sta cercando di organizzare al meglio la struttura, da parte mia il ringraziamento alla federazione che ci ha assegnato il torneo e alle aziende che ci supportano». In prima linea anche Andrea “Bubu” Melis, direttore del torneo e responsabile tecnico del “Rossi”: «La speranza è che ci sia una buona partecipazione come nelle altre tappe, dove ci sono oltre 300 iscritti», sottolinea, «invito tutti i giovani tennis sardi a provarci, a misurarsi con altri giocatori, il confronto è alla base del nostro movimento». Conferenza stampa e presentazione del torneo venerdì 27 marzo, “player party” a Palazzo Doglio nel corso del Super Next Gen nel corso del torneo. Stanno per partire gli inviti alle società sarde per prendere parte alla presentazione, una sorta di “festa” del tennis regionale. (e.p.)

