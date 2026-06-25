Il sindaco Puddu presenta la squadra 

Dopo il successo elettorale della lista “Settimo Progressista”, con la conferma per il terzo mandato consecutivo del sindaco Gigi Puddu, è stata ufficializzata la nuova Giunta davanti al Consiglio comunale. Una squadra quasi fotocopia rispetto a quella che ha amministrato il paese nell’ultima consiliatura.

Quattro gli assessori confermati. L’unica novità è rappresentata dall’ingresso di Chiara Fanni alla Cultura e tradizioni popolari, Pubblica istruzione, Politiche giovanili. Restano Antonio Concu (vice sindaco e deleghe ad Ambiente, Lavori pubblici, Verde pubblico, Decoro urbano e Protezione civile), Stefano Atzori (Urbanistica, Viabilità, Sport e Agricoltura), Maria Rita Arba (Bilancio e tributi, Affari generali, Patrimonio, Personale, Lotta al randagismo e Attività produttive) e Nicoletta Pitzalis (Politiche sociali, Politiche della salute, Politiche del Lavoro e abitative).

Il primo cittadino Puddu ha tenuto per se l’assessorato ai Trasporti e la rappresentanza nel Plus 21.

RIPRODUZIONE RISERVATA