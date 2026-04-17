Il Sassuolo non fa sconti e il Como cade ancora 

Sassuolo 2

Como 1

Sassuolo (4-3-3) : Turati; Walukievicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic (31’ st Lipani), Konè; Volpato (19’ st Fadera), Nzola (31’ st Pinamonti), Laurientè. Allenatore Grosso.

Como (4-2-3-1) : Butez; Smolcic (1’ st Perrone), Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret (1’ st Vojvoda), Da Cunha (27’ st Khun); Diao (15' st Rordriguez), Paz, Baturina (1’ st Douvikas); Morata. Allenatore Fabregas.

Arbitro : Fourneau di Roma.

Reti : pt 42’ Volpato, 44’ Nzola, 47’ Nico Paz.

Reggio Emilia. Al Mapei Stadium cade il Como, alla sua seconda sconfitta consecutiva. Un duro colpo per la squadra di Fabregas che sognava, almeno per una notte, il sorpasso alla Juventus , che rimane invece sola al quarto posto in zona Champions. Grande prova dei padroni di casa, poco incisivo il Como.

Succede tutto nel finale del primo tempo: al doppio vantaggio firmato da Volpato e Nzola segue la rete di Nico Paz. Decisivo nel secondo tempo il miracolo di Turati, portiere di riserva, che sulla linea di porta nega il pari ai lariani sul pallonetto inventato da Nico Paz. Scelta felice quella di Grosso, che ha schierato a sorpresa il portiere dall’inizio (non giocava dalla prima giornata) e inserito Nzola al centro dell’attacco al posto di Pinamonti. Delusi i tifosi del Como, entrati dopo 15’ per protesta contro la Lega, contestazione condivisa anche dai tifosi di casa.

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