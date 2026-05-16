Il pari in trasferta non basta: Ussana fuori 

Si ferma in semifinale il cammino del San Sebastiano Ussana nei playoff nazionali di Serie B. Dopo il 5-3 subito all’andata, alla squadra ospite non basta il 4-4 conquistato sul campo del Team Giorgione per continuare a inseguire il sogno Serie A2.

La gara

La formazione di coach Simone Casu parte con intensità ma l’avvio è tutto dei padroni di casa. Il Team Giorgione sblocca il match al 3’ e tre minuti più tardi trova anche il raddoppio, indirizzando subito la sfida. All’11’ arriva anche il 3-0 che rende l’impresa ancora più complicata per l’Ussana.

Nella ripresa gli ospiti provano a reagire e trovano il primo gol con una conclusione potentissima di Deiana dalla metà campo. La risposta del Giorgione, però, è immediata e porta al gol che vale il 4-1.

Quando tutto sembra ormai deciso, l’Ussana tira fuori orgoglio e carattere. Monetto accorcia sugli sviluppi di uno schema da fermo e appena sette secondi dopo Saddi firma il 4-3. I biancocelesti aumentano la pressione e sfiorano più volte il pareggio, nonostante un’altra occasione sprecata da Atzeni a porta vuota.

Nel finale Casu realizza un tiro libero e firma il definitivo 4-4, risultato che però non basta ai sardi per conquistare la finale playoff. Per l’Ussana si chiude comunque una stagione di alto livello, terminata a un passo dal sogno A2.

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