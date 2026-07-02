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Ruinas.
03 luglio 2026 alle 00:35

Il paese fa festa per la nuova centenaria 

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Ruinas in festa per la sua centenaria. Il 1° luglio l’intera comunità ha celebrato i 100 anni di Mariangela Setzu. La nonnina, nata nel 1926 dal padre Patrizio, calzolaio e barbiere, e dalla mamma Vitalia, casalinga, è cresciuta in una famiglia composta da otto figli. A 19 anni lascia la Sardegna per andare a lavorare a Milano, ma dopo tre anni ritorna nell’Isola dove c’è il suo compagno di vita, Silvio Meloni. Contro le convenzioni dell’epoca, Mariangela e Silvio compiono una scelta coraggiosa, andando a convivere, contro il volere delle rispettive famiglie. Lavorano instancabilmente fianco a fianco e, dopo le nozze del 1964, l’anno seguente nasce la figlia Sabina. Oggi, dopo la scomparsa del marito, Mariangela Setzu non è mai rimasta sola: vive circondata dall’affetto di Sabina (che si occupa di lei), del genero Paolo e dei due amatissimi nipoti, Silvia e Davide. Donna dal carattere socievole e ben voluta da tutti, l’esistenza di Mariangela è stata un atto di dedizione. La famiglia è sempre stata il suo unico e assoluto centro di gravità.

La signora Setzu, nel corso dei festeggiamenti in suo onore, è stata anche omaggiata da sindaco Gianni Tatti e dall’amministrazione con una targa commemorativa. ( g. pa. )

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