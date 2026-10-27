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Monastir.
28 ottobre 2026 alle 00:57

Il nuovo polo scolastico sorgerà in via Palermo 

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Un investimento da oltre 9 milioni e 500 mila euro per realizzare il nuovo polo scolastico di via Palermo a Monastir.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico dell’intervento, inserito nel programma regionale Iscol@. L’opera prevede la realizzazione di un complesso destinato a ospitare la scuola primaria e secondaria con l’obiettivo di modernizzare gli edifici esistenti e renderli funzionali e più sicuri. Il progetto comprende le strutture scolastiche, la palestra, gli impianti tecnologici e gli spazi esterni oltre agli interventi necessari per garantire la sicurezza, l’efficienza energetica e l’accessibilità.

Sul fronte delle risorse, oltre 7 milioni arriveranno dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 mentre 600mila euro provengono dal ministero delle Infrastrutture per la progettazione. La parte restante, circa un milione e 915 mila euro, sarà coperta con risorse comunali.

Il percorso è iniziato nel 2018 con la presentazione della proposta nell’ambito del piano regionale di edilizia scolastica. Nel settembre 2023 la Giunta aveva già approvato una prima versione del progetto, per un importo complessivo di oltre 11 milioni di euro suddiviso in due lotti funzionali. Il piano è stato successivamente rimodulato in base al finanziamento regionale per il primo lotto, il cui quadro economico è oggi di 9 milioni e 573 mila euro.

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