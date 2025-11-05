VaiOnline
Radiolina/Unione Tv
06 novembre 2025 alle 00:33

“Il Mostro” Mannias  con Abate e Figus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Valentino Mannias, l’attore sardo originario di Serramanna, che interpreta Salvatore Vinci ne “Il Mostro” – la serie Netflix più vista al mondo, al primo posto in 44 Paesi e nella top ten in 85 in una sola settimana – è ospite ai microfoni di Radiolina oggi, alle 14.30, durante “Unione Cult” con Francesca Figus e Francesco Abate (insieme all’attore nella foto).
La puntata andrà in onda anche su Unione TV (canale 12 del digitale terrestre) alle 18.30.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 