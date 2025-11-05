“Il Mostro” Mannias  con Abate e Figus 

Valentino Mannias, l’attore sardo originario di Serramanna, che interpreta Salvatore Vinci ne “Il Mostro” – la serie Netflix più vista al mondo, al primo posto in 44 Paesi e nella top ten in 85 in una sola settimana – è ospite ai microfoni di Radiolina oggi, alle 14.30, durante “Unione Cult” con Francesca Figus e Francesco Abate (insieme all’attore nella foto).

La puntata andrà in onda anche su Unione TV (canale 12 del digitale terrestre) alle 18.30.