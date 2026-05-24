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Al via del Mare.
25 maggio 2026 alle 01:17

Il Lecce festeggia la salvezza Di Francesco, l’ora del riscatto 

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Lecce 1

Genoa 0

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani (43' st Gaspar), Ngom (1' st Gandelman); Pierotti (34' st Jean), Coulibaly, Banda (20' st N'Dri); Cheddira (34' st Stulic). In panchina Früchtl, Samooja, Sala, Perez, Helgason, Marchwinski, Ndaba, Camarda, Gorter, N'Dri, Fofana. Allenatore Di Francesco.

Genoa (3-5-1-1) : Leali; Zatterstrom, Otoa, Marcandalli (38' st Lafont); Sabelli (15' st Latif Ouedraogo), Masini (38' st Carbone), Amorim (24' st Grossi), Frendrup, Martin (15' st Norton-Cuffy); Ellertsson; Colombo. In panchina Bijlow, Sommariva, Grossi, Doucoure, Vasquez, Romano, Spicuglia. Allenatore De Rossi.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : nel pt 6' Banda.

Lecce. Il Lecce è salvo. È bastato un guizzo di Banda, confermatosi capocannoniere della squadra con cinque reti, al minuto 6 del primo tempo per superare il Genoa e regalare agli uomini di Eusebio Di Francesco la salvezza in A, la quarta consecutiva per la società del presidente Sticchi Damiani, record per il sodalizio salentino. La rete di Banda e le notizie che giungevano da Cremona, con il Como che la faceva da padrona, ha poi indirizzato la gara su binari più tranquilli per i colori giallorossi. Al fischio finale, il Via del Mare in tripudio.

Match point sfruttato alla perfezione, dunque, dagli uomini di Di Francesco, che firma una vera e propria impresa per la sua carriera: un autentico riscatto quello ottenuto con il Lecce, dopo le retrocessioni assai amare con Frosinone e Venezia.

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