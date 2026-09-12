Si conclude il weekend di grande basket a Cagliari: al PalaPirastu la sedicesima edizione del “City of Cagliari International Basketball Tournament”, vive le due finali. In diretta su Videolina dalle 17.45 potremo quella per il terzo e quarto posto tra la Maxima Roma e Asvel Villeurbanne. A seguire, alle 20.30, quella che assegna il successo tra due team di Eurolega: Hapoel Tel Aviv e Bayern Monaco. Telecronaca di Andrea Sechi, commento tecnico di coach Antonello Restivo, regia di Massimo Piras.
Videolina.
13 settembre 2026 alle 01:27
Il grande basket in diretta da Cagliari
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