Il Genoa non va oltre il pari in casa con il Frosinone 

Genoa 1
Frosinone 1
Genoa (3-5-2) : Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vásquez, Ehizibue (15' st El Shaarawy), Frendrup, Sow (34' st Amorim), Baldanzi (1' st Messias), Ellertsson (34' st Meichtry), Colombo (25' st Vitinha), Osmajic. All. De Rossi.
Frosinone (4-3-3) : Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini (1' st Monterisi), Bracaglia, Calò, Schmid (26' st Hasa), Masini, Ghedjemis (26' st Fini), Raimondo (26' st Bobcek), Kvernadze (42' st Zerbin). All. Alvini.
Arbitro : Rapuano di Rimini.
Reti : nel pt 13' Kvernadze; nel st 5' Vasquez.
Genova. Finisce 1-1 la sfida del Ferraris tra Genoa e Frosinone. Al vantaggio ospite con Kvernadze al 13’ del primo tempo risponde Vasquez al 5’ ripresa. Genoa che, poco prima dell’intervallo, ha sbagliato un rigore con Colombo (il primo assegnato in Serie A dopo 31 partite giocate) e si è visto ad inizio gara annullare un gol di Baldanzi per posizione di fuorigioco dell'autore dell'assist Ellertsson.
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