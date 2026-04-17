Il Crogiuolo oggi propone una serata di terapia sonora 

A Quartucciu un pomeriggio dedicato al benessere tra suono e meditazione. Stasera dalle 17, a Sa Domu de su Coru in via del Progresso 2, si terrà il “Massaggio armonico” proposto da Sandra Ruggeri, musicista e operatrice del suono. L’incontro è organizzato dall’associazione Il Crogiuolo e propone un’esperienza di rilassamento profondo attraverso le vibrazioni delle campane tibetane, utilizzate come terapia sonora per favorire equilibrio e armonia psicofisica. Per la partecipazione sarà necessario portare un tappetino e un plaid. (m. c.)

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