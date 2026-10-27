Il Comune inaugura il nuovo ecocentro 

È stato inaugurato ieri pomeriggio a Masainas il nuovo ecocentro comunale. Situato in via degli Artigiani, sarà possibile conferire diverse tipologie di rifiuti ammessi, tra cui, legno, metallo, vernici, imballaggi di cartone, rifiuti ingombranti, plastiche dure e tanto altro. Sarà gestito dalla Cosir, e rientra nell’appalto di servizio di igiene urbana dell’Unione dei Comuni del Sulcis: «Da oggi abbiamo un nuovo servizio a disposizione della comunità - fa sapere il sindaco Gianluca Pittoni - un passo importante per rendere Masainas sempre più attenta all'ambiente e alla cura del territorio». Si tratta di un progetto che è stato avviato dalla vecchia amministrazione comunale, e grazie all’impegno di tutti siamo riusciti a portare a termine. Permette a Masainas di compiere un ulteriore passo avanti nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente: sarà aperto tutti i martedi dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 8 alle 13. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA