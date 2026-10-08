«Il chiosco? Ritrovo di amici» 

Le esperienze degli edicolanti sono racconti da condividere. Narrano di memoria, di sacrificio e, soprattutto, di incontro con le persone. Loro sono il motore dell’attività quotidiana, sin dalle prime ore del mattino, quando una nuova giornata comincia. Anche la storia di Emilio Pinna, la cui attività di edicolante nasce nel 2021, esprime la volontà del fare bene e di rendere i propri clienti, soddisfatti.

Con questa visione è naturale diventare una parte essenziale per il proprio quartiere, quell’elemento rassicurante della comunità che si abita, ogni giorno. «L’edicola è un punto di riferimento in paese e si deve essere pronti a rispondere alle domande del cliente», conferma l’edicolante che da cinque anni gestisce il suo chiosco dei giornali nella piazza Sardegna di Capoterra. «Questo lavoro ogni giorno è diverso. Si incontrano persone che ti fanno sentire bene, con cui si instaura un rapporto di conoscenza», aggiunge.

Il filo conduttore di molte testimonianze raccolte sino a qui è proprio quello dello scambio di vedute, una lettura dopo l’altra; nella diffusione di informazioni si ha sempre l’occasione di confronto con altri punti di vista. Scegliere questo mestiere può essere innovativo se si pensa ai giorni animati dal web e AI: la carta stampata resiste perché lo sfoglio è attenzione al tempo, quello della informazione approfondita. «L’edicola è stata un cambiamento di vita, dopo 29 anni di lavoro dipendente e lontano da casa. Ho deciso che fosse un ritrovarsi, vicino a casa e agli amici», un mestiere intrapreso di recente ma, fortemente, desiderato per Emilio Pinna. E negli ultimi anni ci si rinnova con servizi che si dimostrano utili al pubblico. Un mondo, quello degli edicolanti, che negli anni si è diversificato, come è prevedibile che sia, per poter essere davvero un riferimento per la collettività.

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