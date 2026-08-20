Il caso Cala Finanza, le inchieste sono tre 

Il Tribunale del Riesame di Tempio si occuperà del sequestro di Villa Joy il 7 settembre prossimo. Gli avvocati di Tavolara Bay (Fabio Varone e Gian Luca Aste) hanno impugnato il provvedimento della Gip Marcella Pinna. La difesa ha avuto la possibilità di esaminare tutti gli atti e trapelano nuovi elementi sull’inchiesta condotta dai pm Alessandro Bosco e Sebastiano Carpinato. L’ipotesi di fondo della Procura di Tempio è che villa Joy sia stata utilizzata indebitamente come una struttura ricettiva (ristorante e centro servizi).

Il primo dato che emerge dagli atti è l’esistenza di tre filoni di indagine su Cala Finanza, due penali e uno amministrativo. L’inchiesta principale è quella del Corpo Forestale e riguarda gli aspetti urbanistici. Tutto ruota attorno alla autorizzazione Zes Unica (rilasciata e poi revocata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), l’atto sulla base del quale Tavolara Bay ha operato a Cala Finan za. Se il Tar dovesse annullare la revoca della Zes (la società sardo brasiliana ha impugnato la decisione del governo nazionale) l’indagine subirebbe un duro colpo. Per la Procura di Tempio, la Zes Unica è illeggittima.

Secondo filone (dei carabinieri del Nucleo per la tutela dei beni culturali) è quello sul sito archeologico di Punta Greca. Mai, durante le Conferenze dei servizi, la Soprintendenza di Sassari ha sollevato la questione.

Terzo filone, amministrativo, è quello dei carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro e riguarda la posizione dei 24 lavoratori identificati a Villa Joy (mansioni, qualifiche e posizioni contrattuali). Dagli atti emerge inoltre che, a differenza di quanto riportato con insistenza da diversi siti, non vi è alcuno sversamento di liquami da Villa Joy.

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