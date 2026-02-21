VaiOnline
Allo Zoboli.
22 febbraio 2026 alle 00:56

Il Carbonia ringrazia il giovane Basciu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia 1

Santa Teresa 0

Carbonia (4-3-3) : Floris, Andrea Mastino, Gurzeni, Hundt, Fabio Mastino, Ponzo, Porcheddu (45’ st Massoni), Boi (31’ st Brisciani), Basciu, Barrenechea, Melis. In panchina Saiu, Ferralasco, Tatti, Serra, Carboni, Ollargiu, Scano. Allenatore Mannu.

Santa Teresa (4-3-3) : Tedde, Dias, Moussa, Minnelli, Edosomwan, Djedje (13’ st Gavagni), Ziani (20’ st Alluttu), De Oliveira, Saiu, Siamparelli (30’ st Laurent), Svatups (24’ st Carlander). In panchina Canu, Kemache, Nunes, Secci, Nicolai. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Sambuchi di Tivoli.

Rete : st 4’ Basciu.

Note : ammoniti Boi, Moussa, Gavagni.

Carbonia. Nell’attesa che si faccia luce sul futuro dei vertici societari, il Carbonia spezza l’incantesimo che durava da 4 gare: batte il Santa Teresa nel match salvezza e lo supera, ma la classifica resta delicata.

Risolve il gol di Lorenzo Basciu, rientrato fra i minerari dopo l’esperienza a Uri. Primo tempo col Carbonia più propositivo ma col Santa Teresa pronto a reagire. Al 3’ con Siamparelli sono gli ospiti a rendersi insidiosi. Poi però i minerari hanno buone opportunità con A. Mastino (destro fuori di poco) e con l’azione di Melis, che dopo due dribbling calcia ma Tedde si supera.

Ripresa che si apre col brivido: il tiro di Siamparelli è salvato da Andrea Mastino. Subito dopo la svolta: al 4’ il Carbonia passa con il diagonale in scivolata di Basciu. Ma c’è da soffrire e al 67’ Floris salva il risultato. Vista la posta in palio, diventa una battaglia: il Santa Teresa getta il cuore oltre l’ostacolo ma il Carbonia regge.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  