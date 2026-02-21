Il Carbonia ringrazia il giovane Basciu 

Carbonia 1

Santa Teresa 0

Carbonia (4-3-3) : Floris, Andrea Mastino, Gurzeni, Hundt, Fabio Mastino, Ponzo, Porcheddu (45’ st Massoni), Boi (31’ st Brisciani), Basciu, Barrenechea, Melis. In panchina Saiu, Ferralasco, Tatti, Serra, Carboni, Ollargiu, Scano. Allenatore Mannu.

Santa Teresa (4-3-3) : Tedde, Dias, Moussa, Minnelli, Edosomwan, Djedje (13’ st Gavagni), Ziani (20’ st Alluttu), De Oliveira, Saiu, Siamparelli (30’ st Laurent), Svatups (24’ st Carlander). In panchina Canu, Kemache, Nunes, Secci, Nicolai. Allenatore Levacovich.

Arbitro : Sambuchi di Tivoli.

Rete : st 4’ Basciu.

Note : ammoniti Boi, Moussa, Gavagni.

Carbonia. Nell’attesa che si faccia luce sul futuro dei vertici societari, il Carbonia spezza l’incantesimo che durava da 4 gare: batte il Santa Teresa nel match salvezza e lo supera, ma la classifica resta delicata.

Risolve il gol di Lorenzo Basciu, rientrato fra i minerari dopo l’esperienza a Uri. Primo tempo col Carbonia più propositivo ma col Santa Teresa pronto a reagire. Al 3’ con Siamparelli sono gli ospiti a rendersi insidiosi. Poi però i minerari hanno buone opportunità con A. Mastino (destro fuori di poco) e con l’azione di Melis, che dopo due dribbling calcia ma Tedde si supera.

Ripresa che si apre col brivido: il tiro di Siamparelli è salvato da Andrea Mastino. Subito dopo la svolta: al 4’ il Carbonia passa con il diagonale in scivolata di Basciu. Ma c’è da soffrire e al 67’ Floris salva il risultato. Vista la posta in palio, diventa una battaglia: il Santa Teresa getta il cuore oltre l’ostacolo ma il Carbonia regge.

RIPRODUZIONE RISERVATA