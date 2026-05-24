Il Cammino di Santa Barbara entra in classe 

Dai percorsi dei pellegrini ai banchi di scuola: la Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara ha sottoscritto una convenzione biennale con gli istituti alberghieri del Sulcis Iglesiente, Arburese e Guspinese finalizzata alla promozione del territorio, la valorizzazione delle competenze degli studenti e il rafforzamento dell’offerta formativa legata all’enogastronomia e all’ospitalità.

Le scuole

Sono tre le scuole superiori coinvolte: il “Buonarroti” di Guspini con indirizzo alberghiero (che ha sede a Arbus), l’Ipia “G. Ferraris” di Iglesias e il “Beccaria-Loi” di Carbonia, che ha l’indirizzo alberghiero a Sant’Antioco. I ragazzi potranno cimentarsi nella scoperta delle mille offerte del Cammino che ogni anno conquista sempre più pellegrini e potranno mettere a frutto le competenze acquisite durante gli anni di studio partecipando attivamente ai vari eventi promossi dalla Fondazione, come ad esempio la rassegna “Passi di gusto” che già in passato ha coinvolto i ragazzi.

Giorgia Floris, dirigente scolastica del “Beccaria-Loi” ha sottolineato l’importanza della collaborazione appena siglata: «Rappresenta – ha detto – un’importante opportunità formativa, perché consente di mettere in pratica competenze professionali in contesti reali e di alto valore culturale. La scuola deve essere sempre più aperta al territorio e capace di costruire esperienze che aiutino i ragazzi a sentirsi protagonisti del proprio futuro professionale e umano». Dello stesso parere la dirigente dell’Ipia “Ferraris” Giuseppina Tartaglione: «La convenzione rafforza il rapporto tra istituzioni scolastiche e realtà territoriali, offrendo agli studenti percorsi concreti di crescita e partecipazione. Attraverso iniziative come “Passi di Gusto” i ragazzi potranno sviluppare competenze tecniche, organizzative e relazionali, contribuendo nello stesso tempo alla valorizzazione delle eccellenze culturali ed enogastronomiche del territorio». Il dirigente scolastico dell'istituto Buonarrotti di Guspini ha ricordato che «a seguito di una prima collaborazione avvenuta lo scorso mese di dicembre con un evento nella località Montevecchio, anche con la gradita partecipazione dello chef Luigi Pomata, i nostri studenti hanno potuto apprendere tanto. Ora – ha aggiunto – stiamo progettando un grande evento per ottobre presso la sede del nostro istituto agrario a Villacidro, ragion per cui abbiamo sottoscritto l’accordo di collaborazione col Cammino di Santa Barbara, che spero porterà ad altri ulteriori eventi cui collaboreranno l’Alberghiero e l’Agrario».

La Fondazione

Un investimento sui giovani e sul futuro del territorio, insomma, come ha sottolineato il presidente della Fondazione Mauro Usai: «Il Cammino non è soltanto un itinerario culturale e ambientale, – ha detto – ma anche un’occasione di crescita professionale e umana per gli studenti. Coinvolgere gli istituti alberghieri significa valorizzare le competenze legate all’accoglienza, all’enogastronomia e alla promozione identitaria lungo il Cammino, creando un legame diretto tra scuola, comunità e sviluppo territoriale».

(ha collaborato

Mauro Serra)

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