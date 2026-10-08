Il “Baratili Wine Fest” un brindisi alla vernaccia 

La Vernaccia di Oristano sarà domani protagonista del “Baratili Wine Fest”. Il Festival della Vernaccia animerà il centro storico di Baratili San Pietro, lungo la Strada Provinciale 12, con un programma che unisce incontri, degustazioni e iniziative aperte a tutte le età. Nel segno di Silvio Carta, il fondatore della cantina di Baratili San Pietro, il re della vernaccia, morto ieri a 97 anni.

La storia

A Baratili San Pietro la Vernaccia è parte della storia del paese e del lavoro di chi, generazione dopo generazione, ne ha custodito la coltivazione e la produzione. La presenza di questo vitigno nel territorio è documentata fin dall’XI secolo: un legame antico che oggi vive nei vigneti, nelle cantine e nelle conoscenze dei produttori. Il vitigno Vernaccia di Oristano ha origini molto antiche, tanto da ipotizzare la spontaneità della vitis vinifera. Il suo nome deriva dal latino “Vernacula”, vino del luogo e il primo cenno storico scritto risale al 1327, nel “Breve di Villa di Chiesa”, libro di leggi conservato ad Iglesias. Nel periodo Giudicale, grazie al volere di Eleonora d'Arborea, si imposero con la “Carta de Logu” gli impianti di vitigni nei terreni incolti e severe leggi per la loro salvaguardia. Alla fine del XIX secolo quasi tutte le viti Europee, e quindi anche la Vernaccia di Oristano, vennero distrutte da un insetto parassita, la fillossera, che venne debellata con l'innesto su barbatelle di vite americana. Nel dopoguerra ci fu una forte ripresa della produzione, e molti produttori si riunirono in cooperativa e ottennero il disciplinare di produzione della Vernaccia di Oristano DOC.

La comunità

La Vernaccia offre così una chiave per raccontare Baratili San Pietro, il suo paesaggio agricolo e la cultura che vi si è sviluppata. Dedicarle un festival significa dare spazio a queste storie e creare occasioni d’incontro tra chi produce il vino, chi abita il paese e chi arriva per scoprirlo. Con il “Baratili Wine Fest”, le degustazioni diventano il punto di partenza di un percorso più ampio, che attraversa il centro storico e invita i visitatori a conoscere i luoghi, le attività e le persone della comunità.

L’obiettivo

«La Vernaccia di Oristano racconta una parte importante della storia e dell’identità di Baratili San Pietro. Con il “Baratili Wine Fest” vogliamo valorizzare questo patrimonio e, insieme, offrire ai visitatori l’occasione di conoscere il paese, le sue attività e i suoi luoghi. Il programma mette in relazione produttori, associazioni e realtà del territorio: dal convegno alle degustazioni, dalle visite ai murales agli appuntamenti per i più giovani», spiega Alberto Pippia, sindaco del Comune di Baratili San Pietro.

Il calendario

La giornata del “Baratili Wine Fest” inizierà alle 16, nell’ex cantina Madau, con un convegno dedicato alla vernaccia. Dalle 17 apriranno gli stand espositivi e prenderanno il via le degustazioni a cura del GAL Sinis. I calici con sacchetto e i ticket per le degustazioni potranno essere acquistati negli infopoint all’inizio e alla fine del percorso. Il festival sarà anche un’occasione per scoprire Baratili San Pietro. Dalle 17 alle 20 la Cooperativa Penisola del Sinis proporrà visite guidate gratuite ai murales a bordo del Trenino Turistico. Sempre dalle 17, l’associazione Ideando organizzerà una caccia al tesoro per bambini e ragazzi da 0 a 18 anni lungo le vie del paese. Per informazioni sull’attività è possibile scrivere a ideandoac@gmail.com. La serata proseguirà alle 20.30 in piazza dei Balli con lo spettacolo “Il Sindaco di Scraffingiu – XX dì legislatura”. Dalle 22 a mezzanotte si esibirà il fisarmonicista Gianni Ore. A chiudere il programma, da mezzanotte alle 3, sarà il dj set di Alezeta al Centro di Aggregazione Sociale di via Roma.

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