I social e la politica a “La Strambata” 

I social media e i canali WhatsApp per vincere un’elezione presidenziale, come è accaduto con la conferma di Lula in Brasile, ma anche la polemica sulla proposta della Regione di dare 30 mila euro ai giovani che tornano in Sardegna in primo piano a “La Strambata” in diretta su Radiolina. Spazio anche alla salute dei nostri reni, agli scrittori emergenti e al Cagliari di scena stasera all’Olimpico contro la Roma. Con Simona De Francisci (nella foto) dalle 12.30.