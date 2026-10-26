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Radiolina.
27 ottobre 2026 alle 00:23

I social e la politica a “La Strambata” 

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I social media e i canali WhatsApp per vincere un’elezione presidenziale, come è accaduto con la conferma di Lula in Brasile, ma anche la polemica sulla proposta della Regione di dare 30 mila euro ai giovani che tornano in Sardegna in primo piano a “La Strambata” in diretta su Radiolina. Spazio anche alla salute dei nostri reni, agli scrittori emergenti e al Cagliari di scena stasera all’Olimpico contro la Roma. Con Simona De Francisci (nella foto) dalle 12.30.

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