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Guspini.
18 aprile 2026 alle 00:52

I sentieri dei minatori percorsi dagli studenti 

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Una lezione di storia e di percorsi naturalistici sui sacrifici della gente di miniera. Per lavorare in galleria si percorrevano a piedi sentieri immersi nella natura. Gli alunni e gli insegnanti dell’Istituto tecnico Buonarroti si sono ritrovati all’uscita di Guspini per andare a Montevecchio. Non con la provinciale 66: hanno raggiunto Sa Domu de Is Oreris, probabilmente la prima galleria costruita nella località dai Romani per i condannati ai lavori forzati. Gli associati del gruppo Sa Mena, con il presidente Ugo Atzori, hanno guidato la comitiva. L’obiettivo è stato far conoscere i vecchi tragitti fra sughereti e macchia mediterranea e i pozzi di estrazione disseminati nel territorio, percorrendo sentieri e tratturi. Insegnanti e alunni hanno definito la giornata un modo per difendere la cultura del lavoro dei minatori e conservarne la memoria.

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