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Villaggio pescatori.
18 aprile 2026 alle 00:50

I ricordi di Giorgino  ora in un archivio digitale 

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Trentatrè famiglie e 80 abitanti. E una storia di quasi novant'anni che non vuole scomparire. È il Villaggio pescatori, a Giorgino, Cagliari. C'è un progetto per non sparire mai, almeno virtualmente. Si chiama Memorabilia, piattaforma web ideata e prodotta da Riverrun Ets che trasforma i ricordi di famiglia in archivi digitali di comunità. Obiettivo: salvare dall’oblio un patrimonio fragile e disperso, fatto di fotografie, lettere e memorie private che rischiano di scomparire.

E allora ecco l'archivio digitale del Villaggio Pescatori di Giorgino, primo caso concreto di applicazione della piattaforma: un percorso costruito insieme agli abitanti, che hanno contribuito con materiali personali e racconti, trasformando contenuti privati custoditi nelle case in una narrazione collettiva. Memorabilia diventa un ambiente digitale aperto, in cui le comunità possono organizzare, custodire e far crescere il proprio archivio.

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