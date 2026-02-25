“I ragazzi irresistibili” inaugurano il Teatro No Limits a Cagliari  

Uno spettacolo da vedere attraverso le parole: con “I ragazzi irresistibili” di Neil Simon, in cartellone da ieri a domenica prsmo marzo al Teatro Massimo di Cagliari prende il via la seconda edizione di Teatro No Limits. Un tour tattile - in programma alle 18 - e un’audiodescrizione permettono a non vedenti e ipovedenti di assistere alla replica di domenica alle 19, e di seguire oltre ai dialoghi anche tutto ciò che avviene sul palco.

Il progetto

Il progetto Teatro No Limits, promosso dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri e con il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna - Campus di Forlì, con il supporto della Siae e di Whisper-audioguide, nasce con l'intento di rendere la cultura accessibile a tutti. Il Massimo di Cagliari, punto di riferimento per il capoluogo e per l’Isola e che ospita la ricca programmazione del Cedac e Jazz in Sardegna, con eventi teatrali, musicali e coreutici e spettacoli di nouveau cirque, oltre a rassegne cinematografiche ed incontri letterari, diventa sempre più uno spazio inclusivo e senza barriere grazie a Teatro No Limits, realizzato in collaborazione con Anmic Cagliari, Anpvi Cagliari e Rp Sardegna.

Il via

Il progetto parte con la fortunata commedia di Neil Simon su due artisti che si ritrovano insieme, anni dopo la fine del loro sodalizio, in uno studio televisivo per riproporre un loro celebre sketch in una trasmissione dedicata alle stelle del varietà: nell'incontro riemergono tutte le incompatibilità e i rancori del passato, e l’alchimia tra i due protagonisti inaspriti dall'età si fa sempre più difficile, in un tragicomico crescendo con finale a sorpresa. Sotto i riflettori due attori del calibro di Umberto Orsini e Franco Branciaroli, accanto a Flavio Francucci, Sara Zoia, Giorgio Sales ed Emanuela Saccardi, per la regia di Massimo Popolizio, sua la voce del regista televisivo, produzione Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini e Teatro Biondo Palermo, in collaborazione con Ctb/Centro Teatrale Bresciano e con Amat/Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano.

Gli altri spettacoli

Teatro No Limits proseguirà poi con altri tre appuntamenti al Teatro Massimo, martedì 17 marzo alle 20.30 “Venere Nemica” di e con Drusilla Foer, domenica 29 marzo alle 19 “Come gli uccelli” di Wajdi Mouawad e infine domenica 17 maggio, alle 19, con l’audiodescrizione di uno spettacolo di danza, “Notte Morricone” di Aterballetto, con coreografia di Marcos Morau, per un omaggio al grande compositore.

RIPRODUZIONE RISERVATA