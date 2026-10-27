I ragazzi autistici piantano gli alberi con il loro nome 

Dopo l’incendio doloso di maggio, l’orto Mariposa de Cardu di Quartucciu è risorto dalle ceneri e lunedì si è arricchito di nuovi alberi. A metterli a dimora sono stati i ragazzi dell’associazione Diversamente Odv. L’iniziativa nasce dall’esperienza che hanno avuto con “Horti Asd – Orticoltura e Autismo”, progetto europeo Erasmus+ ideato per valorizzare l’orticoltura e il giardinaggio sociale e terapeutico come mezzi per favorire l’autonomia, l’apprendimento, la partecipazione e l’inclusione delle persone autistiche. E così, armati di guanti e pala, hanno scavato il terreno e piantumato quindici tra ulivi, cipolle, aranci, mandarini e limoni.

L’aspetto particolare dell’iniziativa è che ogni specie arborea è stata messa a dimora da uno dei ragazzi partecipanti (quindici in tutto) e ognuno le ha dato il proprio nome. Non solo: ne seguirà la crescita in modo costante. Un ulivo è stato intitolato a Carla, una loro compagna, venuta a mancare l’anno scorso.

«Mariposa de Cardu diventerà un laboratorio all’aperto per imparare l’educazione ambientale e il senso di responsabilità», dichiara Pierangelo Cappai, presidente di Diversamente Odv, «il nostro è stato anche un gesto di gratitudine per l’accoglienza che Rita Atzeri, presidente della compagnia teatrale Il Crogiuolo e fondatrice dell’Orto, ci riserva quando andiamo nel giardino». I ragazzi sono stati guidati e coordinati da Yari Pilia, educatore, responsabile e coordinatore delle varie attività dell'associazione, e da Francesca Secci, pedagogista, anche lei componente di Diversamente Odv. «I ragazzi hanno provato sconforto per l’incendio a Mariposa de Cardu, ma non si sono dati per vinti e hanno voluto fare qualcosa per aiutare a farla rinascere», dice Pilia, «curare le piante li aiuta a superare il trauma e dimostra che è sempre possibile ricominciare». Rita Atzeri si dice felice dell’iniziativa: «Per me quella di lunedì è stata una giornata di grande emozione: sarebbe stato il compleanno del mio caro fratello Stefano che, con mia sorella Luisa, è l’ispiratore dell'orto giardino».

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