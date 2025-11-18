VaiOnline
Orrore in Austria
19 novembre 2025 alle 00:34

I corpi di madre e figlia nel congelatore 

La 34enne e la bambina erano introvabili da 14 mesi: uccise da un ex della donna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Innsbuck. Un maxi congelatore occultato dietro a una parete in cartongesso in un anonimo deposito a Innsbruck, in Austria. Sono stati trovate lì i resti di una donna 34enne e sua figlia di 10 anni, che risultavano disperse dal luglio 2024. Gli inquirenti accusano del delitto un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne. Erano stati arrestati lo scorso giugno, ma solo ora sono state localizzate le due salme.

I prelievi col bamcomat

Il delitto si sarebbe consumato 14 mesi fa, quando madre e figlia erano scomparse dopo un viaggio a Düsseldorf, in Germania. L’allarme era stato lanciato da un parente della donna, di origine siriana, che vive in Germania ed era preoccupato per il loro lungo silenzio. Gli inquirenti austriaci hanno subito sospettato il 55enne, un collega della 34enne. I due avevano avuto anche una relazione. Alla polizia l’uomo ha raccontato che la donna aveva intrapreso con la figlia un lungo viaggio in Turchia, ma alcuni movimenti sul conto corrente e prelievi con il bancomat della donna avevano attirato l’attenzione degli inquirenti, come anche il fatto che i telefonini delle due scomparse erano rimasti a Innsbruck. Nel frattempo l’uomo aveva anche venduto alcuni gioielli della donna. Inoltre un vicino di casa ha riferito alla polizia di aver sentito il giorno della scomparsa la ragazzina chiamare la mamma.

«Un incidente»

La scorsa estate gli elementi a carico dell’uomo e di suo fratello erano ormai tali da giustificare il loro arresto. Gli inquirenti avevano anche stabilito che i due avevano preso in affitto il deposito a Innsbruck e, il giorno della scomparsa, avevano prelevato da lì un grande freezer per poi riportarlo dopo alcuni giorni. Poi avrebbero acquistato un secondo congelatore. Nonostante alcuni sopralluoghi non erano state mai trovate tracce della donna e della bambina. Solo lo scorso 12 novembre il 55enne ha confessato l’occultamento delle salme, negando però l’omicidio. Si sarebbe trattato - a suo dire - di un incidente. Infine, seguendo le indicazioni dell’uomo, la polizia ha individuato dietro a una parete di cartongesso il congelatore. In conferenza stampa a Innsbruck gli inquirenti hanno ribadito che il tutto era stato fatto in modo «molto professionale» e per questo motivo il freezer non era stato localizzato durante i primi sopralluoghi. Resta da chiarire l’esatta dinamica del delitto, che a questo punto appare premeditato. Anche l’esatta causa della morte, per il momento, non è stata stabilita a causa del forte stato di decomposizione dei due cadaveri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 