I carabinieri festeggiano la Virgo Fidelis 

Si è rinnovata ieri mattina nella basilica di Sant’Elena la Festa della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei carabinieri, organizzata dalla compagnia di via Milano. Presente l’associazione nazionale dell’Arma, il sindaco Graziano Milia, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni, il comandante della Compagnia, tenente Davide Revelant.

Hanno partecipato i comandanti di diverse stazioni della Compagnia e il comandante della Polizia locale, Antonello Angioni. Per l’Associazione nazionale dei carabinieri, presente il colonnello Federico Loiacono e numerosi rappresentanti di sezioni locali. Fra questi, il maresciallo Biagio Mangino, presidente dell’associazione di Sinnai che domenica ha festeggiato la Virgo Fidelis nella chiesa parrocchiale di Settimo San Pietro. Tanti anche i familiari dei militari in pensione e i rappresentanti della scuola cittadina e semplici parrocchiani.

A celebrare la messa è stato il parroco don Alfredo Fadda che ha messo l’accento sul ruolo dell’Arma anche a difesa dei più deboli. La ricorrenza della patrona è stata fissata dal papa Pio XII per il 21 novembre, giorno anche della ricorrenza della battaglia di Culqualber.

