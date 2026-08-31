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01 settembre 2026 alle 00:59

«Ho difeso la Sardegna»: Sanna deferito due volte  

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Alghero. «Credo sia opportuno rendere pubblico quello che è accaduto. Sono stato demandato a due procedimenti sportivi per aver tutelato la mia terra, la Sardegna, e le sue società». Totoni Sanna, presidente del Comitato regionale della Fibs, si è presentato ieri mattina ad Alghero per illustrare una situazione per lui inammissibile, che ha preso l'innesco dalla mancata partecipazione della Catalana Alghero al campionato di Serie B di baseball. «La Procura federale, che è nominata dal presidente federale», ha sottolineato Sanna, «ha ritenuto che le mie affermazioni a tutela della Sardegna non siano leali nei confronti del Consiglio federale. Io credo esattamente il contrario e andrò al dibattimento con la serietà di chi ha fatto solo ed esclusivamente gli interessi della Sardegna. Non è ammissibile che in una riunione del Consiglio, il presidente possa dire che “purtroppo all'Italia sono state annesse la Sicilia e la Sardegna”. È un problema storico, costituzionale e credo che tutti quanti noi dovremmo ribellarci ad affermazioni di questo genere», ha chiosato il 60enne dirigente nuorese, che già lo scorso 20 aprile era intervenuto indirizzando una lettera aperta al presidente nazionale, scrivendo: gli atteggiamenti della Federazione, «a tratti discriminatori, devono cessare immediatamente, a tutela della nostra Federazione in primis e a tutela di ogni società».

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